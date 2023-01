JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Kathryn Parker hob in einer ersten Reaktion am Dienstag den für sie und den Konsens überraschend starken Umsatz im vierten Quartal des Modeanbieters hervor, der vor allem angetrieben worden sei vom Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika und vom amerikanischen Kontinent. Das operative Ergebnis sei ebenfalls stark ausgefallen, schrieb sie. Außerdem erinnerte Parker daran, dass Hugo Boss die Prognose für 2022 im Verlauf des Jahres zweimal angehoben hatte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 02:18 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 02:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 59,38EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Kathryn Parker

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m