Wirtschaft Beschäftigung in Industrie nimmt weiter zu

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Industrie hat erneut zugenommen. Im November 2022 stieg sie gegenüber dem Vorjahresmonat um 65.200 oder 1,2 Prozent auf rund 5,5 Millionen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.



Damit wuchs die Beschäftigtenzahl bereits zum elften Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat. Im Vergleich zu Oktober wuchs die Beschäftigung leicht um 6.000 Personen oder 0,1 Prozent, so das Bundesamt. Deutlich überdurchschnittlich stieg die Beschäftigtenzahl im Untersuchungszeitraum gegenüber dem Vorjahresmonat in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+4,3 Prozent) sowie in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+3,6 Prozent).