Aufsehen erregender Scherz von Aktivist*innen unterstreicht Heuchelei von adidas

Berlin (ots) - Am gestrigen Montag,16.01.2023, haben Aktivist*innen von The Yes

Men (https://theyesmen.org/) in Zusammenarbeit mit der Clean Clothes Campaign in

einem öffentlichkeitswirksamen Scherz die Scheinheiligkeit von adidas in Bezug

auf die Rechte der Bekleidungsarbeiter*innen aufgezeigt. Die Aktion begann mit

der erstaunlichen Ankündigung von 'adidas', kühne neue Pläne des Unternehmens

vorzustellen:



Arbeitsrechte sollen Priorität bekommen und ab jetzt geschützt werden.

Angekündigt wurde auch die Absicht zur Ernennung einer ehemaligen

Bekleidungsarbeiterin und Gewerkschaftsführerin (https://www.adidas-group.eu/en/

media/news-archive/press-releases/2023/bjorn-gulden-unveils-bold-plan-for-adidas

-ag/) aus Kambodscha, 'Vay Ya Nak Phoan' ('Bekleidungsarbeiter' auf Khmer) zur

Co-CEO neben Bjørn Gulden, der seit dem 1. Januar die Leitung des Unternehmens

übernahm. 'Phoan' soll dabei vor allem die ethische Verantwortung von adidas im

Blick behalten. Ihr erster Schritt im Amt war die Unterzeichnung der

Vereinbarung 'Pay Your Workers', ein von Gewerkschaften und

Arbeitsrechtsorganisationen entwickelter Vorschlag zu Löhnen, Abfindungen und

Vereinigungsfreiheit.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

'Own the Reality' (https://ownthereality.shop/) statt 'Own the Game'Am Montag wurde eine Pressemitteilung von der Domain adidas-group.com.deverschickt, in der das adidas-Motto 'Own the Game' durch 'Own the Reality'ersetzt wurde. Sie enthielt Links zu einem Foto von Gulden und 'Phoan', diescheinbar die Vereinbarung 'Pay Your Workers' unterzeichnen und sichverpflichten, die systemischen Probleme des Lohn- und Abfindungsdiebstahls undder Zerschlagung von Gewerkschaften anzugehen.Nach den Berichten über den Streich am Montag besuchten zahlreicheModebegeisterte eine schockierende 'adidas'-Modenschau im Rahmen der BerlinerModewoche. Die Einführung der neuen Bekleidungslinie suffering-forwardRealitywear sollte die Notlage der adidas-Arbeiter*innen in denProduktionsländern widerspiegeln. Jedes Kleidungsstück wurde angeblich sechsMonate lang von kambodschanischen Textilarbeiter*innen getragen, um einenwahrhaft verzweifelten Look zu erzielen. Während die Ankündigung eines neuenCo-CEO darauf abzielte, eine alternative Realität zu präsentieren, in der adidasbereit ist, sich für seine Arbeiter*innen einzusetzen, verdeutlichte dieoffensiv-geschmacklose Modenschau die brutale Realität, in der aktuell imStreben nach Profit die Rechte der Beschäftigten verletzt werden.Alternative Zukunft der UnternehmensführungDer anschauliche Schwindel von The Yes Men zeigt eine alternative Zukunft derUnternehmensführung, die dem Schutz von Rechten Priorität einräumt. Gleichzeitig