Tiefstand 15,3 % der Schülerinnen und Schüler lernten im Schuljahr 2021/2022 Französisch als Fremdsprache

WIESBADEN (ots) - Immer weniger Schülerinnen und Schüler in Deutschland lernen

Französisch als Fremdsprache. Im Schuljahr 2021/2022 waren es 1,29 Millionen der

insgesamt 8,44 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen.

Der Anteil ist mit 15,3 % so niedrig wie seit dem Schuljahr 1994/1995 (15,1 %)

nicht mehr. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) zum

Deutsch-Französischen Tag am 22. Januar mit, an dem an die Unterzeichnung des

Élysée-Vertrags zwischen den beiden Nachbarstaaten vor 60 Jahren erinnert wird.

Am höchsten war der Anteil der Französisch lernenden Schülerinnen und Schüler

mit 19,1 % (1,70 Millionen) im Schuljahr 2009/2010.



Französisch bleibt trotz des Rückgangs die zweitbeliebteste Fremdsprache