Kissigs Portfoliocheck: Value Investor Seth Klarman erhöht den Einsatz bei Warner Bros. Discovery

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 218. Portfoliocheck schaue ich wiederüber die Schulter. Der Deep Value Investor kauft gerne Unternehmen, die von der Börse verschmäht und daher zu Rabattpreisen angeboten werden. Er investiert gerne mit großer Sicherheitsmarge und erzielt mit diesem Ansatz seit Jahrzehnten mit durchschnittlich 19 % überragende Renditen.

Imschichtete Klarman 7 % seines Depots um; am Ende hält er nun 45 Werte und darunter finden sich 2 Neuaufnahmen. Der Wert seines Aktienportfolios sank von 6,77 Mrd. auf 5,79 Mrd. USD. Mit 40,5 % Gewichtung Communication Services weiterhin am stärksten in seinem Depot vertreten, dicht gefolgt vom Technologiesektor mit 33,1 %. Das restliche Fünftel führen Industrieaktien und Gesundheitswerte mit jeweils 5,8 % an vor Finanzwerten mit 5,0 % und Finanzzyklischen Konsumwerten mit 4,9 %.Bei Intel und Nexstar Media Group hat sich Seth Klarmann komplett verabschiedet. Zusätzlich reduzierte Klarman im 3. Quartal seinen Bestand an den beiden Schwergewichten Alphabet und Amazon um jeweils fast 60 %.Seine beiden neuen Depotwerte sind Lithia Motors und Fidelity National Information Services, während er Willis Tower Watson um 39 % aufgestockt hat, SS&C Technologies Holdings um 27 %, Micron um 20 %, Liberty SiriusXM um 4 % sowieum 61 %. Die Fusion des Medienkonzerns Warner Media mit dem Senderkonglomerat Discovery hat bisher die Erwartungen nicht erfüllt und ächzt unter der hohen Schuldenlast. Doch das Zukunftsmodell Streaming wird zunehmend profitabel und die Aktie damit interessant(er)...