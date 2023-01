Inflation und Konjunktur drücken den Markt nach unten

Die Inflation ist im Dezember ein weiteres Mal gesunken und lag sogar unter den Erwartungen der Analysten. Diese für Verbraucher erfreuliche Erkenntnis hat sich im Dezember fortgesetzt, als die Inflationsrate diesseits und jenseits des Atlantiks abermals gefallen ist. Was für die Verbraucher gut ist muss für den Kapitalmarkt jedoch nicht automatisch positiv sein. Und so erhielt die Freude über die fallenden Inflationsraten Mitte Dezember ein jähes Ende. Denn die Zentralbanken haben die Investoren auf ihren Dezembersitzungen daran erinnert, dass ein etwas geringerer Preisauftrieb den Zinserhöhungsmodus nicht rasch beenden wird. In der Folge stiegen die Renditen für Staatsanleihen. Zudem sind die Konjunktursorgen wieder in den Fokus gerückt. Dies lag insbesondere an der aktuellen Corona-Welle in China und dem sich verschlechternden US-Konjunkturausblick. Die Aktienmärkte beschlossen das Jahr somit unterhalb der Zwischenhochs der jüngsten Erholung.

Stärke des US-Dollars nimmt endlich ab

Mit Blick auf die Währungsmärkte spielte die Annäherung der Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks eine wichtige Rolle. Die Notenbanken erklärten zwar einhellig, dass ihr Job noch nicht erledigt sei. Da die Forschheit der EZB aber stärker überraschte, reagierten die Anleihemärkte in der Eurozone mit einem deutlicheren Zinsanstieg als in den USA. Die Zinsdifferenz ging zurück, und der EUR wertete gegenüber dem USD auf. Nachdem der Euro in 2022 zwischenzeitlich untern einen US-Dollar gefallen war kann dies als positives Zeichen gewertet werden. Als Exportnation ist ein schwacher Euro zwar gut für Deutschland, für die globale Wirtschaft kann ein zu starker US-Dollar jedoch zum Problem werden.

Unternehmensperformance wird 2023 entscheidend

Die Aktienmarktentwicklung in den kommenden Wochen wird stark von den fundamentalen Unternehmenszahlen abhängen. Nachdem in den vergangenen zwölf Monaten unterm Strich in erster Linie die Bewertung der Aktienmärkte an das höhere Zinsniveau angepasst worden ist, steht nun die Gewinnentwicklung im Fokus. Viele Investoren scheinen angesichts der hohen konjunkturellen Unsicherheit derzeit auf Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen zu warten, bevor sie ihre Aktienquoten erhöhen. Der fallende Preisdruck dürfte in diesem Marktumfeld nicht mehr so freudig aufgenommen werden wie zuletzt. Denn unter der Annahme, dass die Notenbanken ihre Leitzinsen bis zum Frühjahr in etwa so stark erhöhen wie der Markt erwartet, verdeutlichen fallende Güterpreise vor allem, dass die Preissetzungsmacht der Unternehmen abnimmt. Kunden sind nicht mehr bereit jeden Preis zu zahlen und Unternehmen können Ihre Preise nicht mehr so einfach an die entstandenen Kosten anpassen. Damit schrumpfen die Margen der Unternehmen, mit ihnen die Gewinne. Ein Lichtblick könnte indessen sein, dass die vielfach erwartete Rezession doch wesentlich milder ausfällt. Damit wäre der Abwärtsdruck auf die Gewinne erheblich milder. Dieses Spannungsfeld wird die Märkte zum Jahresstart 2023 beherrschen. Zumindest in Deutschland verläuft der Start sehr vielversprechend.

Die easyfolios entwickelten sich in einem schwachen Dezember zwischen -2,59% (easyfolio30) und -2,92% (easyfolio70) im Monatsverlauf.