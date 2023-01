Obgleich die Aktienmärkte tendenziell positiv in das neue Jahr gestartet sind, sollte dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein von hohen Risiken geprägtes Jahr bevorsteht. Vier Themen sollten Anlegende besonders im Blick behalten: Die weiterhin schrumpfende Anzahl börsennotierter Unternehmen in Deutschland, das Comeback des Goldes, neue Chancen in Asien sowie den wieder erstarkenden Kryptomarkt.

Der Bärenmarkt wird anhalten und die Anzahl der im regulierten Markt in Deutschland gelisteten Aktien werden sinken.

Der Bärenmarkt wird sich voraussichtlich auch 2023 fortsetzen. Zwar ist die Rückkehr der Inflationsrate in den einstelligen Bereich zu vermuten, gleichzeitig wird sich aber die Erwartungshaltung durchsetzen, dass die Inflation noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte bestehen bleibt. Der Markt wird endgültig das Vertrauen darauf verlieren, dass die Zentralbanken das Inflationsziel von 2 Prozent im Durchschnitt halten können. Europa und Deutschland drohen in eine Rezession abzugleiten. Die Notenbanken dürften aber kaum mehr in der Lage sein gegenzusteuern, da sie ihr Pulver bereits verschossen haben. Gerade der Europäischen Zentralbank sind die Hände gebunden, würden doch die notwendigen Schritte, um die Inflation zu bändigen, die Gemeinschaftswährung Euro als Ganzes gefährden. Daher ist anzunehmen, dass die Notenbanken auf die Bremse steigen, um keine Staatskrisen und -bankrotte auszulösen. In diesem Umfeld erwarten wir, dass sich keine oder nur wenige Fenster für neue Börsengänge auftun und sich, im Gegenteil, manche Unternehmen sogar delisten werden. In Summe wird der Markt damit weiter ausgedünnt und die Anzahl der im regulierten Markt in Deutschland notierten Unternehmen wird weiter sinken. Für den DAX sind wir pessimistisch. Wir erwarten, dass die 12.000 Punkte Marke noch einmal getestet wird und sich auch auf Gesamtjahressicht eine negative Rendite mit einem DAX-Ziel von 13.000 Punkten einstellen wird.

Das Comeback des Goldpreises

Die Überraschung des Jahres 2023 wird wahrscheinlich das Comeback des Goldpreises sein. In dem oben skizzierten Umfeld wird die Nachfrage massiv steigen. Bereits jetzt zeigen sich dazu erste Tendenzen. Weltweit haben die Notenbanken die Goldbestände 2022 so stark aufgestockt wie noch nie seit der Einführung des US-Dollar-Standards. Diesen Trend werden sie fortsetzen und als Reaktion auf die geopolitischen Spannungen Gold noch stärker zur Diversifikation einsetzen, um weniger abhängig vom US-Dollar zu sein. Das gilt insbesondere für die Notenbanken der Schwellenländer. Sobald institutionelle Investoren mangels Alternativen ebenfalls wieder damit beginnen, Goldpositionen aufzubauen, wird der Preis nur eine Richtung kennen. Wir halten einen Anstieg auf 2600 US-Dollar für realistisch.

Asien birgt wieder Chancen

Chinas Null-Covid Politik hat nicht nur die chinesischen Aktienmärkte belastet, sondern zu unterdurchschnittlichen Leistungen in Asien insgesamt beigetragen. Die starke Aufwertung des US-Dollar in 2022 hat sein Übriges dazu beigetragen, dass die US-Börsen den asiatischen davongelaufen sind. Mittlerweile sind die Bewertungen in Asien jedoch wieder extrem attraktiv und die starke US-Dollar Aufwertung dürfte sich dem Ende zuneigen. Das Ende der Null-Covid-Politik in China wird dem wirtschaftlichen Leben in Asien weiteren Rückenwind geben. Vorstellbar ist, dass 2023 mit dem Biontech -Impfstoff erstmals ein nicht-chinesisches Produkt zur Corona-Prävention flächendeckend auf dem chinesischen Festland zugelassen wird. Das würde die Kassen von Fosun International und ihrer Tochtergesellschaft Fosun Pharma, dem Partner von Biontech in China, kräftig klingeln lassen. Bislang besteht die Zulassung nur für Hong Kong, Macao und Ausländer in der Volksrepublik, sowie in Taiwan. Wobei Taiwan aus politischen Gründen keinen Biontech Impfstoff verabreichen möchte. Entsprechend sehen wir eine Beimischung der Fosun International Aktie sowie den von uns aufgelegten iMaps Asia Opportunities ETI als Favoriten, der im Basiswert ein breites Portfolio aus asiatischen Titeln abdeckt.

Tauwetter in Kryptoland

2022 war ein besonders schlechtes Jahr für Krypto-Investments, dass mit dem spektakulären Kollabieren des FTX-Imperiums gegen Ende nochmal einen negativen Höhepunkt erreicht hat. Es ist anzunehmen, dass Bitcoin, Ether & Co auch 2023 sehr volatil bleiben werden. Für den aktuellen Abgesang auf das digitale Gold ist es allerdings noch zu früh. Wir erwarten weitere Korrekturen im ersten Halbjahr, dann allerdings ein Comeback bis Jahresende 2023. Bitcoin wird zwar noch stark unter den Höchstwerten der letzten Hausse bleiben, aber dennoch einen deutlich höheren Kurs vorweisen, als es aktuell der Fall ist. Für die Prognosen von Ether sind wir noch bullisher und sehen ein Kursziel von 2000 US-Dollar bis Jahresultimo 2023. Eine Möglichkeit vom Comeback des Kryptomarktes zu profitieren ist das von uns emittierte iMaps smart Blockchain ETI, welches im Basiswert mehrere native Token smarter Blockchains bündelt, also solcher, die wie Ethereum smart contract Funktionalität bieten und daher die Infrastruktur des Web 3.0 darstellen.

Fazit: Wenngleich das kommende Jahr wirtschaftlich erneut große Herausforderungen erwarten lässt, entstehen daraus vereinzelt auch Chancen. Der Goldpreis befindet sich im Aufwind und verspricht die historische Höchstmarke zu knacken. Durch die schwache Perfomance im vergangenen Jahr haben darüber hinaus asiatische Titel und Kryptowährungen gutes Wachstumspotenzial.