KX UND ENTERPRISEWEB ERMÖGLICHEN BEISPIELLOSE LEISTUNG UND EFFIZIENZ FÜR NETZWERKDIENSTE AM NETZWERKRAND

KX und EnterpriseWeb vereinen hoch komplementäre Technologien und bieten einen unglaublich flexiblen und leistungsstarken Steuerungsmechanismus mit geschlossenem Regelkreis, der in jedem System oder in jedem verteilten Netzwerk eingesetzt werden kann. KX bietet marktführende Datendienste und Echtzeit-Analyse Funktionen, die um seine Zeitreihendatenbank kdb+ herum aufgebaut sind, für die Erkennung von Mustern und Anomalien. Diese werden in der intelligenten Orchestrierungsplattform von EnterpriseWeb für das bedeutungsbasierte Netzwerk- und Servicemanagement genutzt, die die Ereignisse interpretiert, Richtlinien übersetzt und Maßnahmen ergreift, um einen deklarierten Zustand für ein selbstskalierendes, selbstheilendes und sich selbst optimierendes Netzwerk aufrechtzuerhalten. Gemeinsam bieten KX und EnterpriseWeb eine integrierte Lösung für „Zero-Touch"-Netzwerk- und Servicemanagement in der passenden Größenordnung.

Die beiden Unternehmen schlossen sich zunächst als Teil eines hervorragenden Teams in einer 5G-Edge-Testumgebung für Netzwerkautomatisierung zusammen, die von Intel Network Builders (INB) gemeinsam mit Red Hat, Key Sight, Fortinet und Tech Mahindra durchgeführt wurde. Eines der herausragenden Merkmale der preisgekrönten Testumgebung ist das verbesserte Self-Organizing Network (SON), das durch die Integration von KX und EnterpriseWeb entsteht, um die Verarbeitung von sicheren Paketen zu optimieren und gleichzeitig den Energieverbrauch erheblich zu senken.

Bis heute sind SON-Implementierungen im Allgemeinen anbieterorientiert, im Umfang begrenzt, batch-verarbeitet und teuer in der Bereitstellung und Wartung. Im Gegensatz dazu konnten die beiden Partner schnell ein offenes, erweiterbares, nahezu in Echtzeit arbeitendes SON bereitstellen, das für eine Vielzahl von Anwendungsfällen flexibel konfigurierbar ist.