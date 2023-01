RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) hätten im Gesamtjahr 2022 leicht über den durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer ersten Reaktion am Dienstag. Ihr zufolge dürfte die Dynamik im vierten Quartal vor allem im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika sowie in Nord- und Südamerika stark gewesen sein. Der asiatisch-pazifische Wirtschaftsraum hingegen sei indes wohl weiter von den den coronabedingten Lockdowns in China beeinträchtigt worden./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 02:10 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 02:10 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 59,42EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m