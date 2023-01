Der Konsum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zieht nach der Wiedereröffnung Chinas wieder an. So rechnet Bloomberg damit, dass über 836 Milliarden US-Dollar an überschüssigen Ersparnissen freigesetzt würden. Der Wachstumsimpuls werde sich demnach in Dienstleistungssektoren wie Luftfahrt, Tourismus und Bildung bemerkbar machen, wenn die Chinesen zum ersten Mal seit der Pandemie ihre Koffer für internationale Reisen packen.

Die Wall Street ist bullish und wettet darauf, dass chinesische Aktien im Jahr 2023 ihre globalen Konkurrenten übertreffen. Morgan Stanley und Goldman Sachs prognostizieren, dass der MSCI China Index um etwa zehn Prozent zulegen werde. Citi Global Wealth Investments erwartet sogar eine Rallye von etwa 20 Prozent.