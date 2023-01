Azubi-Recruiting Trends 2023 / Deutschlands größte doppelperspektivische Studie zur dualen Ausbildung ist wieder am Start (FOTO)

Solingen (ots) - Hat der langjährige Engpass an potenziellen Azubis dazu

geführt, dass die Betriebe ihre Ausbildungsangebote tatsächlich neu aufstellen?

Diese und andere Fragen rund ums Azubi-Recruiting und -Marketing stehen im Fokus

der diesjährigen Studie: "Azubi-Recruiting Trends". Teilnahme für Schüler*innen

und Azubis unter https://www.ausbildungsstudie.de , für

Ausbildungsverantwortliche unter https://www.testsysteme.de/studie .



Die renommierte Studie hat 2022 gezeigt: Zunehmend verzweifelt suchen Betriebe

nach möglichen Auszubildenden, aber nicht immer am richtigen Ort. Auch in diesem

Jahr legen die Macher*innen der Azubi-Recruiting Trends wieder den Finger in die

Wunde und zeigen Lücken, Ungereimtheiten und vor allem Potenziale in der

Azubi-Gewinnung auf.