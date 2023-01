TARGOBANK wiederholt als Top Employer ausgezeichnet (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Düsseldorfer Bank zum siebzehnten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland"

ausgezeichnet

- Besonders positiv wurden das Gesundheitsmanagement, die Unternehmenswerte

sowie das Engagement in Nachhaltigkeit und Soziales hervorgehoben

- TARGOBANK stellt weiter ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen

Einheiten der Bank gesucht



Das international etablierte Top Employers Institute hat in diesem Jahr 2.025

Top Employer in 121 Ländern bzw. Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet.

Die TARGOBANK zählt zum siebzehnten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern

Deutschlands und erhält dafür ein weiteres Mal die Auszeichnung "Top Employer

Deutschland".