UBS stuft ProSiebenSat.1 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,80 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen höherer Erwartungen für Fernsehwerbung in Deutschland, Österreich und der Schweiz hob Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Fernsehkonzern an. Eine deutliche Erholung des Werbegeschäfts, das zusammen mit einem möglichen Börsengang des Dating- oder Lifestyle-Geschäfts den Aktienkurs weiter steigern könnte, sei aber erst im zweiten Halbjahr zu erwarten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 18:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 9,70EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Richard Eary

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,00

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m