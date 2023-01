BERNSTEIN RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant dürfte mit seinem zur Jahresbilanz Anfang März erwarteten Ausblick auf 2023 enttäuschen, was sinkende Markterwartungen nach sich ziehen sollte, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im vergangenen Jahr sollte das Unternehmen trotz eines voraussichtlich schwachen Schlussquartals die eigenen Erwartungen erfüllt haben - diese lägen auch nicht weit vom Marktkonsens entfernt, welcher allerdings bereits deutlich zurückgekommen sei./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 16:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 25,38EUR gehandelt.



