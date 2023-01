BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Analyst Alexander Irving verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf eine erfreuliche Nachfrage zu Jahresbeginn. Auch die weiteren Aussichten erschienen gut und das Preisniveau halte sich stabil. Der Ausblick für die Lufthansa sei jedoch negativ. Zwar dürfte die Wiedereröffnung Chinas hier mittelfristig zum Schuldenabbau beitragen, doch die Entwicklung der Arbeitskosten sei angesichts unruhiger Gewerkschaften ungewiss. Zudem erschwerten schwache Aktienmärkte den Verkauf von Vermögenswerten, während ein mögliches Angebot für die italienische ITA ein falsches Signal hinsichtlich der Kapitalallokation sei./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 20:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 8,745EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m