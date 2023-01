Köln (ots) - Der Fachkräftemangel ist für viele Unternehmen in Deutschland ein

echtes Zukunftsrisiko. Unternehmen müssen umdenken, beim Recruiting ebenso wie

bei der Personalbindung. In der neuesten Folge von "Ganz sicher", dem Podcast

der BG ETEM, dreht sich das Gespräch um passende Lösungsstrategien für kleine

und mittlere Unternehmen, das Potenzial altersgemischter Teams, die Bedeutung

von gutem Arbeitsschutz - und um Eltern, die als Influencer agieren.



Expertinnen und Experten warnen schon lange davor - und mittlerweile ist das

Problem Fachkräftemangel in Deutschland richtig akut. Allein im Handwerk fehlen

laut Zentralverband 250.000 Fachkräfte. Für Unternehmen ist das ein großes

Zukunftsrisiko. Einerseits kann Personalmangel zum betrieblichen Stillstand

führen. Andererseits wird es immer schwieriger, gute Fachkräfte zu finden und

dauerhaft im Betrieb zu halten.





Umdenken ist angesagt: Beim Recruiting, aber auch bei der Personalbindung. Esgilt, bislang nicht ausgeschöpfte Potenziale zu heben und so für eine diversereBelegschaft zu sorgen. Und: Geld ist längst nicht mehr das schlagende Argument,damit Menschen sich für oder gegen ein Unternehmen entscheiden. Insbesonderejunge, aber zunehmend auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen ihreArbeitszeit flexibel gestalten können. Gleichzeitig wünschen sie sichArbeitgeber, die sich für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz engagieren,Weiterentwicklungsmöglichkeiten und ein gutes Betriebsklima.Über mögliche Lösungen für das Problem Fachkräftemangel spricht ModeratorinKatrin Degenhardt mit ihren Gästen Dr. Anika Jansen und Hans Auracher.Dr. Anika Jansen ist Ökonomin am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.Dort beschäftigt sie sich im Projekt Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA)aus volkswirtschaftlicher Perspektive mit dem Thema Fachkräftemangel. Sie sagt:Altersgemischte Teams tun Unternehmen gut und steigern die Produktivität.Arbeitgeber sollten deshalb die Ansprüche der sogenannten Generation Z beachten- gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse älterer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter im Blick behalten.Hans Auracher ist einer von fünf Vizepräsidenten des Zentralverbands derDeutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH). Außerdem ist erElektroinstallateurmeister und beschäftigt in seinem Unternehmen, der AuracherElektroanlagen GmbH, 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er findet: Wer nachAuszubildenden sucht, sollte vor allem an Schulen werben, und zwar authentisch.Die drei diskutieren die wirtschaftlichen Folgen des Fachkräftemangels fürDeutschland und die Frage, ob das Handwerk das Thema Frauenförderung zu langeverschlafen hat. Außerdem geht es um Recruitingstrategien, die sich vor allemkleine und mittlere Unternehmen zunutze machen können.Podcast "Ganz sicher"Der Podcast der BG ETEM richtet sich vor allem an Führungskräfte,Unternehmerinnen und Unternehmer und alle, die für Arbeitsschutz undGesundheitsschutz im Unternehmen Verantwortung tragen. Alle Folgen können überdie Webseite http://www.bgetem.de/ganzsicher angehört werden. WeitereMöglichkeiten bieten YouTube, Spotify, Soundcloud, Deezer sowie Google Podcastsund Apple Podcasts.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für 4,3 MillionenBeschäftigte in gut 224.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich umArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie umRehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Fürihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für diegesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber denBeschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.