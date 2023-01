American Lithium, Hugo Boss, K+S – jetzt noch einsteigen?

Der DAX startet sehr stark in den neuen Handelstag und interpretiert damit die Verbraucherpreise aus Deutschland zunächst positiv. Mit Daniel Saurenz schauen wir direkt auf die Zahlen, welche um 8.00 Uhr über die Ticker kamen und bereiten den Handelstag für Sie vor. Parallel gab es Daten von Hugo Boss, die zweischneidig interpretiert werden müssen. Der Aktienkurs konnte sich noch nicht für eine klare Richtung entscheiden. Diese doppelseitige Möglichkeit der Interpretation gilt auch für die jüngste News bei Bayer. Das Unternehmen hält Deutschland für “innovationsunfreundlich” und möchte sich vermehrt den Standorten Amerika und China zuwenden. Ob dort alles besser ist oder nur Kosten gespart werden sollen, bleibt die große Frage. Immerhin hatte sich der Aktienkurs in den letzten Tagen sehr gut entwickelt. Dies gilt auch für American Lithium, die ähnlich wie eine Bed Bath & Beyond stark anzogen und nun vor dem Hintergrund der Unternehmensdaten eher als riskant zu beurteilen sind.

Wie kann das denn bitte sein? Der Deutsche Aktienindex liegt Anfang 2023 näher am Rekord, als am Tief des Jahres 2022. Und dies in einer Phase voller Probleme. Wird jetzt alles gut?

Seit Ende September zeigte der DAX eine der stärksten Rally-Phasen der vergangenen Jahre und legte nahezu ohne Pause um rund 25 Prozent zu. Inzwischen notiert der heimische Leitindex wieder deutlich näher an seiner Rekordmarke als am Tief des Jahres 2022.

Ausgehend von Anfang Januar 2022 beträgt das Minus des international vergleichbaren DAX-Kursindex nur noch rund 9 Prozent. Damit reiht er sich unter den weltweit stärker beachteten Indizes ungefähr im Mittelfeld ein. Viele internationale Investoren waren in Europa wegen der Energiekriese sowie dem Krieg in der Ukraine unterinvestiert und vergrößern allmählich wieder ihr Engagement.

Fondsmanager drehen ihre Position

Auswertungen großer Investmenthäuser machen diese Entwicklung deutlich. So wies die bekannte Fondsmanagerumfrage der Bank of America monatelang „short Europe“ als den angesagtesten Trade unter den befragten Vermögensverwaltern aus, die demnach also gegen Europa wetteten Diese Entwicklung drehte sich Ende 2022 langsam um. Nun fliesst wieder Geld nach Europa und stützt die hiesigen Aktienkurse.

Indizes im Minus, aber Verluste verringert

Der EuroStoxx 50 zeigte daher seit Jahresbeginn mit sieben Prozent eine überdurchschnittlich starke Erholung. Zu den größten Gewinnern ausgehend vom Jahreswechsel zählen die deutschen Nebenwerte: Besonders der MDAX kann zulegen. Im Index glänzen Aktien wie Aroundtown, Hello Fresh oder Thyssen mit mehr als 20 Prozent Kursgewinn.