Die Sparpläne des US-Unternehmens Amazon nehmen größere Ausmaße an als bisher angenommen. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten sollen in einer ersten Entlassungswelle konzernweit 18.000 Büro-Stellen gestrichen werden. Gemessen an den Arbeitsplätzen in den Büros von Amazon sind das sechs Prozent. Das Online-Einzelhandelsgeschäft, das Amazon zu einem Weltkonzern werden ließ, hat in den letzten Quartalen Verluste eingefahren. Besser lief es beim größten Cloud-Anbieter der Welt Amazon-Web-Services (AWS). Etliche Unternehmen in Deutschland setzen auf die Lösungen von AWS. Die größten Gegenspieler sind Microsoft und Google. Zuletzt konnten die beiden Konkurrenten ihre Marktanteile gegenüber AWS leicht ausbauen. Insgesamt hat sich der Cloud-Markt etwas abgeschwächt. Bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen hat AWS die Erwartungen der Analysten verfehlt, was den Aktienkurs zunächst belastet hat.

