DAX pendelt im Bereich von 15.130 Punkten an Trendkanalbegrenzung

Kommt es hier nun zu einem Durchbruch nach oben oder prallt der S&P 500 hier wieder nach unten ab? Am Vortag waren die US-Börsen aufgrund des Feiertages Martin Luther King-Day geschlossen und könnten nach dem langen Wochenende möglicherweise mit neuer Dynamik in den Handel starten.

Es kommt nun auf die Entwicklung der US-Aktienmärkte an. Der S&P 500 befindet sich im Wochenchart ebenfalls direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals, wo der S&P 500 in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt war.

