PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Konsolidierung an den europäischen Börsen gewinnt an Kontur. Konnten sich die Märkte am Vortag noch bis Handelsende ins Plus retten, schwächeln sie nun etwas. Der EuroStoxx 50 verlor am Dienstagmittag 0,31 Prozent auf 4144,25 Punkten. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim französischen Cac 40 , der um 0,25 Prozent auf 7025,37 Punkte verlor. Der britische FTSE 100 sank zuletzt um 0,21 Prozent auf 7843,42 Zähler.

Vor Zahlen großer US-Unternehmen und neuer Konjunkturdaten aus Übersee war das Geschäft zurückhaltend. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets verwies zudem auf negative Signale von den Stimmungsindikatoren: "So ist der Fear-and-Greed Index des Nachrichtensenders CNN, der die Stimmung der Anleger zeigt, in den vergangenen Tagen vielleicht zu schnell aus dem Angst- in den Gier-Bereich gedreht und steht jetzt kurz davor, den höchsten Stand seit Beginn des Abwärtstrends vor gut einem Jahr zu erreichen." Extremer Optimismus unter den Anlegern sei aber ein guter Nährboden für eine stärkere Korrektur.