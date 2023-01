Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stein (ots) - Ein firmeneigener Wald in Brasilien , mehr recycelter Kunststoffsowie Projekte für grünen Strom und Wasser: Um seine Umweltbilanz zu verbessern,setzt Faber-Castell unter anderem auf nachhaltigere Materialien und denverstärkten Einsatz erneuerbarer Energien. Die CO2-Emissionen an denProduktionsstandorten konnten im Geschäftsjahr 2020/21 um insgesamt 25 Prozentim Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr reduziert werden. Der aktuelleNachhaltigkeitsbericht zeigt, dass das Thema bei dem weltweit größten Herstellervon holzgefassten Stiften weiterhin großgeschrieben wird. In Sachen Klimaschutzbleibt Faber-Castell somit Branchenvorreiter und engagiert sich mit konkretenProjekten.Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet Faber-Castell mit seinemfirmeneigenen Wald in Brasilien, der 10.000 Hektar umfasst und 900.000 TonnenCO2 absorbiert. Zwei Drittel sind Kiefernwald und decken 86 Prozent desHolzbedarfs für die Stifteproduktion. Ein Drittel der Wälder bietetnaturbelassenen Lebensraum für über 700 heimische Tier- und Pflanzenarten undunterstützt damit die Biodiversität in der Region. Das darüber hinaus verwendete Holz ist FSC- oder PEFC-zertifiziert, so dass alle rund zwei Milliardenproduzierten Blei- und Buntstifte der Gruppe zu 100 Prozent aus nachhaltigerForstwirtschaft stammen.Fortschritte bei recyceltem KunststoffUm die Nachhaltigkeit im Bereich Kunststoff zu verbessern, setzt Faber-Castellverstärkt wiederverwertetes Material ein. Bis 2029/30 soll der Anteilalternativer Kunststoffe auf 55 Prozent erhöht werden. 144 Tonnen recycelterKunststoff kamen im Geschäftsjahr 2020/21 in der Produktion zum Einsatz, einAnstieg um 89 Prozent im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr. An denProduktionsstandorten in Deutschland und Österreich werden Marker hergestellt,die wie auch die Verpackung aus wiederverwertetem Kunststoff bestehen. Auch fürdie Plastikverpackungen anderer Produkte verwendet Faber-Castell recyceltesMaterial. Zudem setzt das Unternehmen bei Verpackungen verstärkt auf Karton, umden Einsatz von Kunststoff sukzessive zu reduzieren.Mehr Ökostrom und sauberes WasserDas Thema Nachhaltigkeit ist Teil der Firmengeschichte von Faber-Castell. Seit1956 wird am Produktionsstandort in Stein mit Hilfe eines kleinenWasserkraftwerks nachhaltiger Strom produziert. Im Geschäftsjahr 2020/21 konntendamit ca. zwei Millionen Kilowattstunden erzeugt werden. An densüdostasiatischen Produktionsstandorten werden Solarprojekte umgesetzt. In denWerken in Peru, Brasilien, Österreich und Deutschland wird zudem zu 100 Prozentzertifizierter Ökostrom zugekauft.