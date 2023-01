Ford installiert neue Photovoltaikanlage im Werk Valencia als weiteren Schritt zur Erreichung europäischer Nachhaltigkeitsziele an

Köln (ots) -



- Anlage hat eine Peak-Kapazität von 2,8 Megawatt und erzeugt jährlich bis zu

4.641 Megawattstunden Strom. In den kommenden Monaten erfolgt eine Erweiterung

um 2,2 Megawatt-Peak für zusätzliche 3.762 Megawattstunden Strom

- Neue Photovoltaikanlage am Ford-Standort in Valencia ist ein weiterer Schritt

auf dem Weg des Unternehmens, in Europa bis 2035 CO2-Neutralität zu erreichen

- Bis 2024 wird eine Peak-Kapazität von zehn Megawatt angestrebt

- Die gesamte elektrische Energie, die von europäischen Ford-Werken bezogen

wird, stammt mittlerweile aus erneuerbaren Quellen. Zum Beispiel bezieht der

Kölner Standort bereits seit 2008 ausschließlich grünen Strom.



Ford errichtet am spanischen Standort Valencia eine neue Photovoltaikanlage, die

jährlich bis zu 4.641 Megawattstunden Strom erzeugt. Bis 2035 will Ford gemäß

einer Selbstverpflichtung CO2-Neutralität in allen seinen europäischen Werken

erreichen, einschließlich der Lieferkette. Schon ab 2030 wird das Pkw-Angebot

des Unternehmens in Europa nur noch aus rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen

bestehen. Diese jüngste Solar-Initiative, die Ende 2022 in Valencia anlief,

unterstreicht das kontinuierliche Bestreben von Ford, die erklärten

Nachhaltigkeitsziele schnellstmöglich umzusetzen.