PAYONE-Zahlungsmittel-Verbraucherumfrage Endkonsumenten treiben den Handel vor sich her (FOTO)

Frankfurt am Main / Wien (ots) - PAYONE, Joint Venture von Worldline, dem

europäischen Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und

Transaktionsdienstleistungen, sowie der DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der

Sparkassen-Finanzgruppe, hat in Deutschland und Österreich eine repräsentative

Umfrage bei Verbrauchern zwischen 18 und 70 Jahren zu ihren Zahlgewohnheiten und

Erwartungen an Bezahlmöglichkeiten im stationären Geschäft wie Online-Shop

durchgeführt. Dabei wurden 1001 Endkonsumenten in Deutschland sowie 500 in

Österreich bundesweit befragt.



Von der Pandemie befeuert, ist der technische, aber auch gerade der damit

verbundene tiefgreifende gesellschaftliche Umbruch in Bezug auf Akzeptanz

digitaler Zahlungsmethoden im Handel nicht mehr umzukehren. Daran geknüpfte

Erwartungen seitens der Endkonsumenten, wie und auf welche Weise sie wo bezahlen

wollen, mag mancher Händler angesichts des Tempos und Vielfältigkeit, mit der

immer neue Zahlungstechnologien auf den Markt kommen, als Treibjagd empfinden.