Kostenloser Leitfaden zur Mitarbeitergewinnung im Handwerk (FOTO)

Mannheim (ots) - - Der Fachkräftemangel betrifft uns alle



- Das Personalmarketing-Unternehmen Hammerjobs zeigt mit seiner Lösung neue Wege

des Recruitings auf



Im Handwerk ist der Personalmangel schon jetzt deutlich spürbar: Über 250.000

Handwerker:innen fehlen in Deutschland. Die Prognose für die Zukunft zeigt

weiter steigende Zahlen. Besorgniserregend ist, dass über 30 Prozent der

derzeitigen Handwerker:innen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen

werden, so eine Analyse des Zentralverbandes des deutschen Handwerks.





Betriebe müssen deswegen Aufträge ablehnen oder verschieben. Der Personalmangelverursacht bereits heute Stress in den Teams und wichtige Klimaziele nichterreicht werden, wenn jetzt nicht der Kurs gewechselt wird.Fachkräfte fürs Handwerk richtig finden!Unter diesen Umständen sind Handwerksbetriebe schon jetzt am Rande ihrerKapazitäten. Wie sollen sie dabei noch bestmöglich nach Personal suchen? Undwenn, dann nutzen sie klassische, aber oft nicht mehr zeitgemäße Methoden wieAnnoncen in Zeitungen oder die Zusammenarbeit mit Jobcentern.Wie das besser geht, weiß das Personalmarketing-Unternehmen Hammerjobs. Es hatsich auf die Fachkräfte- und Azubigewinnung im Handwerk spezialisiert. Dieselbst entwickelte Lösung, macht Ihren Handwerksbetrieb zu einem Magneten, derdie richtigen Mitarbeiter:innen anzieht.Kostenloser Leitfaden zum DownloadHammerjobs kommt selbst aus dem Handwerk und weiß, worauf es ankommt. Hammerjobskonnte bereits vielen Betrieben erfolgreich dabei helfen, die passendenKandidat:innen einzustellen. Was ihren Erfolg ausmacht, hat das jungeUnternehmen in einem Leitfaden zusammengefasst. Handwerksbetriebe können ihnkostenlos herunterladen. Darin enthalten sind Tipps und Tricks zum effizientenRecruiting von Mitarbeiter:innen im Handwerk, die Betriebe sofort in die Praxisumsetzten können. Auf folgende Themen wird im Leitfaden eingegangen:- Positionierung des Unternehmens (Unternehmenswerte, Alleinstellungsmerkmaleund die gewünschte Außenwirkung)- Formulierung einer modernen Stellenausschreibung- Soziale Medien als effektive Recruiting-Methode- Mit den richtigen Fotos und Videos Mitarbeiter:innen anziehen- Aufbau eines digitalen BewerbungsprozessesWas macht die Recruiting-Methode von Hammerjobs so effizient?Anzeigen in den sozialen Medien erreichen einerseits Jobsuchende, andererseitsvor allem auch Wechselwillige. Also jene, die gar nicht auf Jobsuche sind,sondern von der attraktiven Jobanzeige in den sozialen Medien überrascht werden.Die Spezialist:innen von Hammerjobs schaffen es, sowohl ausgelernte Fachkräfteals auch angehende Azubis zu erreichen - Ihre technischen Fachkräfte von morgen!Auch auf diese Aspekte geht der für Handwerkbetriebe kostenlose Leitfaden ein:- Wie sollten solche Anzeigen in den sozialen Netzwerken aussehen?- Wie erstellen Sie diese?- Welche Aspekte sollten Sie bei der Rekrutierung außerdem beachten?