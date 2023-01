Rekordverdächtige Lithiumkonzentrationen und signifikante Durchflussraten

Sinkende Preise für Lithium sind die Markteilnehmer nicht gewöhnt. Die Preise für den begehrten Rohstoff schienen in den letzten Monaten nur eine Richtung zu kennen: Nach oben. Der Grund dafür ist die hohe Nachfrage aus dem Batteriesektor. Das Angebot an Lithium wird derzeitigen Schätzungen zufolge selbst unter Berücksichtigung neuer Minenprojekte auf Jahrzehnte hinaus die Nachfrage kaum decken können.

Dennoch schwächte sich der Lithiumpreis in den letzten Wochen ab. Dies ist jedoch keinesfalls kritisch zu sehen. Eher als ein gesunde Abkühlung im extrem überhitzen Markt. Einige E-Auto Hersteller nannten in der Vergangenheit die derzeitigen Lithiumpreise, als "übertrieben" und rechnen mit fallenden Kursen.

Auch andere Marktexperten erwarten, dass sich der Preisverfall 2023 fortsetzen wird. Allerdings erwartet fast niemand einen zu großem Preisrückgang, da das Angebot an Lithium weiterhin knapp bleiben werde.

Quelle: tradingeconomics.com/commodity/lithium

Nachfrage des schnell expandierenden Elektroauto-Sektors übersteigt das Angebot um das Vielfache!

Die Nachfrage nach Lithium und Lithiumcarbonat wird auch die nächsten Jahre das Angebot bei weitem übertreffen. Daher ist es umso wichtiger hochgradige Lithiumprojekte neu zu erschließen.

Ein aussichtsreicher Kandidat ist Alpha Lithium ! Das kanadische Explorationsunternehmen macht im neuen Jahr da erfolgreich weiter, wo es im alten Jahr aufgehört hat! Mit der Veröffentlichung starker News!

Bereits Anfang Dezember schloss Alpha Lithium den bedingungslosen Kaufvertrag für sein Tolillar Salar Projekt in Argentinien ab.

Quelle: Alpha Lithium

Das Tolillar Salar Projekt , eines der letzten unentwickelten Salare in der argentinischen Provinz Salta.

Die Tolillar Salar Liegenschaft gilt als Flaggschiff-Projekt und umfasst 27.500 Hektar mit 10 Explorationskonzessionen, die im Salar de Tolillar Becken in der argentinischen Provinz Salta registriert sind. Somit befindet es sich inmitten des weltbekannten Lithiumdreiecks. Die gut zugängliche Infrastruktur verbindet den Projektstandort mit Salta und San Antonio de Los Cobres durch befestigte Straßennetze, Erdgasvorkommen und qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort.

Mit einer begrenzten Explorationsgeschichte und einer strategischen Lage in der Nähe von mehreren Lithium produzierenden Schwergewichten (POSCO und Livent), versetzt das Tolillar Salar Projekt Alpha Lithium in eine einzigartige First-Mover-Position für einen bedeutenden Bergbauerfolg.

Rekordverdächtige Lithiumkonzentrationen und signifikante Durchflussraten

Genau auf diesem Projekt erzielte die jüngste Produktionsbohrung die bisher besten Gehalte im argentinischen Tolillar Salar.

Quelle: Alpha Lithium

Die Testergebnisse von WBALT15 ergaben Lithiumkonzentrationen von bis zu 360 mg/L. Wie fast alle Bohrungen von Alpha wurde auch WBALT15 als Produktionsbohrung gebohrt und verrohrt. Pumptests zeigten eine außergewöhnliche Durchflussrate von durchschnittlich mehr als 40 m3 /hr Sole über einen 72-stündigen Durchflusstest mit einer begrenzten Pumpe. Eine größere Pumpe stand bei diesem ersten Durchflusstest nicht zur Verfügung, wird aber verfügbar sein, wenn das Bohrloch in Produktion geht; mit einer größeren Pumpe werden deutlich höhere Förderraten erwartet.

WBALT15 wurde über 700 Meter westlich von WBALT7 gebohrt, die sehr ähnliche Lithiumkonzentrationen ergab, jedoch mit einem noch höheren Transmissionswert von 240 m2 /Tag. Die große Entfernung zwischen diesen beiden Bohrungen in Verbindung mit den signifikant hohen Durchflussraten und den höchsten Lithiumkonzentrationen, die bisher entdeckt wurden, unterstützen Alphas Ansicht, dass es sich um einen großen und sehr hochwertigen Teil des Salars handelt.

Dies motiviert zu weiteren Explorationsarbeiten in den bisher unerforschten südlichen und westlichen Teilen des Salars.

Das Unternehmen setzt derzeit fünf Bohranlagen ein, die auf eine Kombination aus:

Süßwasserbrunnen - für die Erstellung einer Studie zur Süßwasseranreicherung, die in den nächsten 30 Tagen veröffentlicht werden soll.

Soleproduktionsbohrungen - zur Erweiterung und Förderung der Lithium-Sole-Ressource.

Diamantbohrungen - zur Bereitstellung von Kern- und Porositätsdaten in größerer Tiefe als Grundlage für eine aktualisierte Ressourcenschätzung, die für das erste Quartal 2023 erwartet wird.

Alpha Lithium gibt PEA für Lithiumcarbonatanlage in Auftrag

Anfang Januar 2023 gab Alpha Lithium bekannt, dass nach einem umfangreichen Prüfungs- und Auswahlverfahren das in Australien ansässige Unternehmen Ausenco Limited ausgewählt wurde, um eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) für eine geplante Produktionsanlage für hochreines Lithiumcarbonat mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen/Jahr im Salar Tolillar durchzuführen. Alpha hat ein internes Finanzmodell erstellt, das die Grundlage für die PEA bilden wird, wobei alle Eingaben, Prozesse und Ergebnisse von Ausenco im Rahmen seines Auftrags bestätigt wurden.

Das Unternehmen setzt die Bohrungen in Tolillar Salar fort und erwartet, in den kommenden Wochen einen aktualisierten 43-101-Ressourcenbericht fertigzustellen.

Bohrlizenzen für das zweite Projekt ist Hombre Muerto

Quelle: Alpha Lithium

In unmittelbarer Nähe zum Tolillar Salar Projekt befindet sich das zweite Kerngebiet von Alpha Lithium. Die Hombre Muerto Claims beherbergen eine der begehrtesten Lithiumsolen der Welt, die nur mit dem Salar de Atacama in Chile vergleichbar sind. Das Projekt besteht aus verschiedenen Claims auf 5.072 Hektar im Salar Hombre Muerto und ist ca. 10 km von Tolillar entfernt.

Hombre Muerto gilt als einer der begehrtesten Salare in Südamerika, da er die höchsten Lithium-Sole-Grade, die geringsten Verunreinigungen und die höchsten Durchflussraten in Argentinien aufweist. Hombre Muerto ist der am längsten produzierende Salar Argentiniens, in dem Livent Corp seit über 25 Jahren 20.000 Tonnen/Jahr Lithium in Batteriequalität produziert.

Genau hier erhält Alpha Lithium nun seine Bohrlizenzen, um die Aufnahme der Explorationsarbeiten starten zu können. Bereits jetzt werden die vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsprüfungen der Bohranlage und der Besatzung der ersten Bohranlage durchgeführt, die voraussichtlich noch in diesem Monat für den Beginn der Bohrungen mobilisiert werden können.

Alpha hat sich eine zweite Bohranlage gesichert, die so bald wie möglich im Jahr 2023 in den laufenden Betrieb aufgenommen werden soll.

Alpha Lithium beabsichtigt, in den nächsten 12 Monaten bis zu 12 Bohrungen auf seinem mehr als 5.000 Hektar großen Grundstück Hombre Muerto durchzuführen, zusätzlich zu mehreren neuen Vertical Electrical Sounding (VES"-Kampagnen)

Zusätzlich beabsichtig das Unternehmen seine Landposition bei Hombre Muerto zu erweitern und wird die Aktionäre entsprechend informieren, sobald diesbezüglich Fortschritte erzielt werden.

Fazit:

Innerhalb der letzten 4 Wochen überzeugte Alpha Lithium wiederum mit der Veröffentlichung seiner erfolgreich abgeschlossenen Meilensteine. Doch ein Ende ist noch nicht in Sicht, da sich auf beiden Projekten die Bohrer drehen werden. Dies garantiert auch in Naher Zukunft wieder ordentlichen Newsflow, was auch dem Aktienkurs weiter Auftrieb geben sollte.

Die Erfolgsgeschichte von Alpha Lithium ist noch nicht zu Ende, so dass das Hoch bei 1,43 CAD vom 1. November 2021 schon bald in greifbarer Nähe sein könnte.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

