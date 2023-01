DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Landtag arbeitet in dieser Woche gleich in mehreren Ausschüssen die Auseinandersetzungen um das Braunkohledorf Lützerath auf. Wirtschafts-, Innen- und Kommunalausschuss beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten des Grundsatzstreits um Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Räumung.

Der Wirtschaftsausschuss erörtert an diesem Mittwochmorgen in einer Aktuellen Viertelstunde die Frage "Unmut über den Kohle-Deal - wie bewertet die Landesregierung neue Zweifel aus der Fraktion der Grünen?". Eine weitere Aktuelle Viertelstunde wurde für den Innenausschuss am Donnerstag beantragt. Die SPD-Opposition will ergründen, warum die Demonstration am vergangenen Samstag an einigen Stellen eskaliert war.