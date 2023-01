UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die meisten Märkte dürften den europäischen Investitionsgüterherstellern 2023 Unterstützung bieten, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Wachstumschancen sieht er vor allem in einer Erholung in China. Als bevorzugte Werte vor diesem Hintergrund nennt der Experte Atlas Copco, ABB, Knorr-Bremse, Kone und Melrose. Von Renishaw, SKF und Sandvik rät er hingegen ab./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 17:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 59,16EUR gehandelt.