- NEU: Infografik verfügbar

- ZITAT-UPDATE mit korrigierter Zahl: "An einem halben Tag machten zwei

Influencer hier einen Umsatz von drei Milliarden. Das ist doppelt so hoch wie

der durchschnittliche Umsatz im B2C-ECommerce in Deutschland in dieser Zeit",

so Schmitz. "Der Markt entwickelt sich rasant. Und das Potential für

Live-Shopping in Deutschland ist riesig."



In China entfallen bereits zehn Prozent aller Online-Käufe auf Live-Shopping.

Jetzt etablieren sich die digitalen Verkauf-Events auch in Deutschland. Aber die

Erwartungen der Shopper sind laut einer Studie der Strategieberatung

Simon-Kucher & Partners extrem unterschiedlich. Um das Marktpotential zu nutzen,

brauche es eine differenzierte Produkt- und Preisstrategie.