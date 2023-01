Lidl in Deutschland als Top Employer 2023 ausgezeichnet / Frische-Discounter erhält renommierte Auszeichnung als "Top Employer 2023" für herausragende Mitarbeiterorientierung (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland gehört auch in diesem Jahr zu den bestenArbeitgebern des Landes. Dies bestätigt das unabhängige "Top Employer Institute"und verleiht dem Lebensmitteleinzelhändler die Auszeichnung "Top Employer 2023"."Lidl ist bundesweit mit rund 93.000 Kollegen einer der größten ArbeitgeberDeutschlands. Für uns ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir, angefangen mitdem Recruiting bis hin zur Talentförderung, Verantwortung für unser gesamtesTeam Lidl übernehmen und jedem einzelnen ein bestmögliches Arbeitsumfeld bieten.Mit Stolz nehmen wir den Award entgegen. Wir freuen uns sehr, dass unserevielfältige Personalarbeit auch von unabhängiger Stelle gewürdigt wird", sagtMarco Monego, Geschäftsleiter Personal bei Lidl in Deutschland.Das "Top Employer Institute" zeichnet weltweit die besten Arbeitgeber aufGrundlage eines HR-Best-Practice-Fragebogens aus. Dieser umfasst sechsübergeordnete Human Resources-Dimensionen und 20 Human Resources-Bereiche, wiezum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning,Well-being und Diversity & Inclusion. Monego ergänzt hierzu: "Auf diesem Erfolgruhen wir uns allerdings nicht aus. Wir werden auch zukünftig jeden Tag intensivdaran arbeiten, sichere Jobs mit attraktiven Anstellungsbedingungen zu bietenund eine offene Unternehmenskultur zu leben. Es ist es unser Anspruch, jedenKollegen individuell zu fördern und Perspektiven zu bieten. Denn sie sind derSchlüssel unseres unternehmerischen Erfolges." Bereits zum zweiten Mal in Folgehat Lidl in Deutschland das "Top Employer"-Siegel erhalten. Neben Deutschlandwerden 27 weitere Lidl-Länder mit der renommierten Zertifizierung geehrt.Lidl lohnt sichLidl hat sich zum Ziel gesetzt, den Lebensmitteleinzelhandel attraktiv zu haltenund einem Fachkräftemangel vorzubeugen. Alle Lidl-Kollegen profitieren daher inallen Bereichen unter anderem von einer überdurchschnittlichen Vergütung miteinem derzeitigen Mindesteinstiegslohn von mindestens 14 Euro pro Stunde fürTarifangestellte, einem umfangreichen betrieblichen Gesundheitsmanagement,individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und nicht zuletzt vonunbefristeten Arbeitsverträgen. Ob Branchenkenner, Berufsstarter oderQuereinsteiger - Lidl bietet zahlreiche Einsatzbereiche in den Filialen,Lagerstandorten oder hinter den Kulissen, beispielsweise in der Logistik, imEinkauf oder der IT. Dabei legt Lidl auf ein Arbeitsumfeld wert, in dem dieMenschen im Mittelpunkt stehen und die Entwicklung jedes einzelnen höchstePriorität besitzt. Ebenfalls ist das Miteinander geprägt durch eine offeneFeedbackkultur und Teamspirit.Mehr Informationen unter http://jobs.lidl.deWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5418267OTS: Lidl