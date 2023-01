MÜNCHEN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat den bisherigen niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius als ideale Besetzung für das Amt des Verteidigungsministers bezeichnet. Gleichzeitig betonte er, dass die Frage der Parität von Männern und Frauen weiterhin wichtig bleibe - dem Bundeskanzler und der SPD-Spitze.

"Boris Pistorius ist in dieser herausfordernden Zeit der richtige für den Job als Verteidigungsminister an der Spitze des Ministeriums", sagte Klingbeil am Dienstag vor einer Klausur der bayerischen SPD-Landtagsfraktion in München. "Und er wird zeigen, dass er die Bundeswehr und die deutsche Sicherheitspolitik durch diese herausfordernde Phase der Zeitenwende gut führen kann." Er freue sich, dass die SPD gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) diese Entscheidung getroffen und dass Pistorius Ja gesagt habe.