FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien von Wacker Chemie geht der Höhenflug am Dienstag weiter. Unter den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen Werte ließen sie mit einem Plus von zuletzt 5,6 Prozent auf fast 140 Euro nun die 200-Tage-Linie hinter sich, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt.

Nachdem sie 2023 zunächst schwach ins neue Börsenjahr gestartet waren, ging es anschließend umso fulminanter in die andere Richtung nach oben mit einem Kurszuwachs in nur knapp zwei Wochen von rund 29 Prozent. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Anteile kurz- und mittelfristige Chart-Widerstände geknackt.