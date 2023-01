Draganfly von Lufthansa Industry Solutions ausgewählt, um Infrastruktur für die Suche und Rettung auf See zu stärken

Lufthansa Industry Solutions plant, die Vital Intelligence-Technologie von Draganfly in seine Artificial Intelligence as a Service- (AIaaS)-Plattform zu integrieren – ein Paket, das eine rasche und einfache Lösung für Unternehmen bietet, die die digitale Transformation anstreben. Vital Intelligence (VI) von Draganfly ist eine Software, die Videoaufnahmen von einfachen RGB-Kameras nutzt, um biometrische Daten zu messen und Informationen über menschliche Bedürfnisse und den Gesundheitszustand zu gewinnen.

Die Such- und Rettungsdrohne von Draganfly kann eingesetzt werden, wenn ein Passagier an Bord eines Schiffes ins Meer stürzt. Diese Spezialdrohnen sind leistungsstarke Multirotor-Drohnen, die während eines aktiven Notfalls die optischen und Infrarot-Bildgebungslösungen von Draganfly nutzen können. Die Drohne des Unternehmens kann eingesetzt werden, um bestimmte Gebiete sorgfältig zu kartieren, Überlebende zu lokalisieren und mit der Messung von kritischen Vitalfunktionen zu beginnen.

Die Technologie von Draganfly wird das Ziel von Lufthansa Industry Solutions unterstützen, der Schifffahrtsindustrie den höchsten Standard an Informationstechnologie und Leistungsüberwachung zu bieten. Die Drohnenlösungen von Draganfly werden für den Einsatz bei Such- und Rettungseinsätzen auf See sowie zu Aufklärungszwecken integriert werden, wodurch eine weitere Sicherheitsebene für Besatzungsmitglieder und Passagiere geschaffen wird.

Los Angeles (Kalifornien), 17. Januar 2023 /IRW-Press/ Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekannt zu geben, dass Lufthansa Industry Solutions, ein IT-Dienstleister und Tochtergesellschaft der Lufthansa Group, eine Absichtserklärung mit Draganfly unterzeichnet hat, um auszuloten, ob die Drohnenlösungen und die Vital Intelligence- (VI)-Technologie von Draganfly in die bestehende Infrastruktur und Kundenlösungen des Unternehmens integriert werden können.

Lufthansa Industry Solutions will die Drohnenlösungen von Draganfly und Vital Intelligence-Software in ihre Lösungen für die Suche und Rettung auf See integrieren

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer