Liberty Defense gibt Abschluss von US-Beta-Tests bekannt

Wilmington (Massachusetts, USA), 17. Januar 2023 /IRW-Press/ Liberty Defense Holdings Ltd. („Liberty“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: SCAN, OTCQB: LDDFF, FRANKFURT: LD2A), ein führender Technologieanbieter von Detektionslösungen für versteckte Waffen und Bedrohungen, freut sich bekannt zu geben, dass die Betatests des HEXWAVE in den USA kürzlich abgeschlossen wurden und die Betadaten und das Betriebsfeedback zur Verbesserung der Systemkonfiguration und des Algorithmus genutzt wurden.

Die jüngsten Betatests wurden an der University of Wisconsin anlässlich einer großen Sportveranstaltung und in einem Gebäude des Kapitols des US-Bundesstaates durchgeführt. Angestellte des Kapitols des US-Bundesstaates und Vertreter des Bundesstaates konnten das HEXWAVE Walkthrough Screening Portal durchlaufen, ohne Alltagsgegenstände wie Telefone, Schlüssel und Geldbörsen abgeben zu müssen, was die Sicherheitseffizienz und -erfahrung im Allgemeinen verbessert. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten im Rahmen von Betatests an großen internationalen Flughäfen, bei einer großen US-Fluggesellschaft, in der Major League Baseball, in einem der größten Gotteshäuser Nordamerikas sowie an Teststandorten wie dem Toronto Pearson International Airport und dem Oriole Park at Camden Yards in Baltimore etwa 10.000 Personen kontrolliert.

„Alles in allem waren wir mit den Ergebnissen unserer jüngsten Betatests sehr zufrieden“, sagte Mike Lanzaro, President und CTO von Liberty Defense. „Wir konnten einen hohen Personendurchsatz und eine hohe Systemverfügbarkeit nachweisen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Wir waren begeistert von der Tatsache, dass wir während der Betatests unsere KI-Algorithmen rasch abstimmen und anpassen konnten, um neue Bedrohungen zu identifizieren und Verbesserungen bei der automatischen Identifizierung von Bedrohungen an unterschiedlichen Stellen einer Person vorzunehmen. Darüber hinaus wurden gängige Mitarbeiterutensilien wie Ausweise, Schlüsselbänder, Stahlkappenstiefel usw. vom System als unbedenklich identifiziert und mussten nicht abgelegt werden, was einen echten Vorteil gegenüber aktuellen Sicherheitsmethoden darstellt.“