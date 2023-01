Traction Uranium sichert sich Gelände für Bohr-Camp für kommendes Bohrprogramm bei Key Lake South

17. Januar 2023, Calgary, Alberta / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTCQB: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Prospektionsgebieten in Kanada konzentriert, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltberühmten Athabasca-Region, freut sich, den Erhalt einer Genehmigung des Ministeriums für Straßenwesen von Saskatchewan bekannt zu geben, die es dem Unternehmen erlaubt, ein Pachtgebiet in der Nähe des Projekts Key Lake South (KLS) vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2024 als vorübergehendes Bohr-Camp zu nutzen.

Lester Esteban, Chief Executive Officer, erklärte: „Seit unser Team die hochgradige Uranmineralisierung (siehe Tractions Pressemitteilung vom 13. November 2022) im ‚schwarzen Boden‘ (Black Soil) und im ‚radioaktiven Sumpf‘ (Radioactive Swamp) entdeckt hatte, waren wir mit den Vorbereitungen für die Bohrungen in den Untergrund darunter beschäftigt. Der ‚schwarze Boden‘ ist für unser Team von besonderem Interesse, da dies nicht das erste Mal ist, dass er angetroffen wurde; in den 70er Jahren stieß die Firma Uranerz auf radioaktiven Boden und bohrte in den Untergrund, was zur Entdeckung der Lagerstätten Key Lake führte. Der Zugang zu unserem Projekt KLS ist einfach. Es befindet sich in der Nähe des Highways, was kostengünstige Bohrungen ermöglicht, da wir keine Hubschrauberunterstützung oder Eisstraßen benötigen, um zu unserem Projekt zu gelangen. Die Sicherung des Zugangs durch das Ministerium für Straßenwesen, das uns ein Gebiet für ein temporäres Camp in der Nähe des Highways zur Verfügung stellt, bedeutet, dass wir das ganze Jahr über KLS erreichen können.“

Über das bevorstehende Bohrprogramm auf KLS:

Die geplante Phase 1 der Diamantkernbohrungen umfasst 2.000 Bohrmeter und zielt auf Gebiete mit extremen Urananomalien an der Oberfläche ab, einschließlich der „Black Soil“-Anomalie, des „radioaktiven Sumpfes“ und des 1973 kartierten „Athabasca-Sandsteins“ (AR 74H04-0013). Die meisten Bohrziele befinden sich am Rande der breiten Gravitationstiefs, die in der bodengestützten Gravitationsmessung im Jahre 2022 identifiziert wurden (siehe Abbildung 1).