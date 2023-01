Seite 2 ► Seite 1 von 3

Meschede-Grevenstein (ots) -- Privatbrauerei wächst deutlich stärker als der Markt- Verbraucher-Liebling: Pülleken legt um 25,5% zu- Fassbiergeschäft wieder erfreulich angesprungen- "Geschäft an der Theke" gehört zur Marken-DNADie Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, setzt ihren Wachstumskursweiter fort. Während der nationale Biermarkt bis November 2022 um 3,2% zulegte,entwickelte sich das Traditionsunternehmen mit größerem Tempo und erreichteeinen Ausstoß von 3,36 Mio. hl (+8,4%). "In jeder Krise liegt eine Chance - wirhaben sie mit dem besten Mengenzugewinn in der Brauereigeschichte genutzt",sagte Generalbevollmächtigter Michael Huber bei der Vorstellung derJahreszahlen. Zwar seien die Beschaffungskosten zwischenzeitlich enormgestiegen, doch auf der Marktseite erwies sich die Verbrauchernachfrage alsausgesprochen robust, sodass sich auch die Umsatzentwicklung mit 419 Mio. Euro(+15,7%) dynamisch nach vorn bewegte. "Die Menschen hatten wieder richtig Lustauf Bier. Dementsprechend ist das Fassbiergeschäft zum Sommer vollendsangesprungen und bewegt sich nur noch 18% unter Vor-Pandemieniveau", bilanzierteDr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb. "Zum Schwarzsehen gibt esfür ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen trotz Marktrisiken keinen Grund", soMichael Huber: "Als Mittelständler wissen wir, dass in schwierigen Zeiten keinLamentieren, sondern neue Ideen und kräftiges Zupacken helfen!" Mit einem in derBrauwirtschaft ungewöhnlich hohen Maß an personeller Kontinuität stehe dasTraditionsunternehmen im Blick von Handel und Gastronomie wie ein Fels in derBrandung. Der Markenmix von Veltins sei passgenau und verbraucherattraktiv aufdie größten Sortenbedürfnisse des Marktes zugeschnitten.Seit der Jahrtausendwende legt Brauerei um eine Million Hektoliter zuDer Brauerei C. & A. Veltins gelang es durch die dynamische Marktperformance,den Rückenwind der Pandemiejahre zu nutzen und damit deutlich über Markt- undWettbewerbsniveau abzuschließen. Innerhalb der drei Krisenjahre konnte dieBrauerei C. & A. Veltins immerhin um respektable 10% wachsen. Seit derJahrtausendwende legte der Ausstoß damit um rund eine Million hl (+42%) zu."Unsere frühzeitige Strategieanpassung und die zielgerichtete Diversifizierungdes Produktportfolios haben im Biermarkt feste Anker geworfen", soVeltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. Damit ist es in denzurückliegenden zwei Jahrzehnten gelungen, das Sortenspektrum entsprechend denVerbraucherwünschen zielgerichtet und kontinuierlich zu erweitern. Dassauerländische Traditionsunternehmen verfügt im Jahr vor dem 200-jährigen