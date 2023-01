Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Bei 1.836 verläuft zudem eine charttechnische Unterstützungslinie. In diesem Bereich tendiert auch die I chimoku -Wolke („Kumo“ / „Cloud“).

Alles in allem ist die Gesamtkonstellation recht gut für weitere mittelfristige Kursanstiege in Richtung 1.958 bis 2.010 USD im Gesamtjahr 2023.

Die 1.922 USD werden nun immens wichtig. Hier verläuft eine signifikante Widerstandslinie. Schafft der Goldchart auch hier den Ausbruch nach oben, dann könnte er sich mittelfristig an den folgenden Marken widerfinden: Charttechnische Widerstandslinie: 1.958 USD sowie Fibonacci-Projektion: 2.010 USD.

Nach dem November/Dezember-Aufwärtsmodus setzt sich die prognostizierte positive charttechnische Trendrichtung bislang auch im Januar 2023 weiter fort. Nun kommt der Chart schon wieder an eine richtungsweisende Marke.

Alles in allem ist die Gesamtkonstellation recht gut für weitere mittelfristige Kursanstiege in Richtung 1.958 bis 2.010 USD im Gesamtjahr 2023.

D&R - Technische Analyse Gold (USD): Mittelfristig aufwärts - Kurzfristig am Widerstand

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer