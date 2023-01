In der vergangenen Woche fand in St. Moritz eine Krypto-Konferenz statt. Der Nachrichtensender CNBC nahm dies zum Anlass, Branchenexperten nach ihrer Meinung zu fragen, in welche Richtung es für Bitcoin und Co. künftig geht. Die Erwartungen für 2023 dürften für Anleger ernüchternd sein. Vorerst rechnen sie mit einem weiterhin stark volatilen Kurs. Optimistischer werden die Experten mit Blick auf das Jahr 2024 und darüber hinaus.

Der Bitcoin machte seit Anfang des Jahres knapp 30 Prozent gut. Doch Bill Tai, ein Risikokapitalanleger, warnt, "dass es noch ein wenig mehr Abwärtsdruck gibt, aber ich glaube nicht, dass es viel sein wird". Es besteht seiner Meinung nach die Möglichkeit, dass der Bitcoin seinen Tiefpunkt erreicht hat. Er aber noch auf 12.000 US-Dollar fallen könnte, bevor er wieder nach oben springt. Vom Beginn einer Hausse sei man wahrscheinlich noch ein Jahr entfernt. Die Nachwirkungen des FTX-Zusammenbruchs könnten noch sechs bis neun Monate lang nachhallen am Kryptomarkt.