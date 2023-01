DAVOS (dpa-AFX) - Trotz der anhaltenden Corona-Infektionswelle in China sieht Vizepremier Liu He eine Entspannung der Lage in seinem Land. Der Höhepunkt der Ansteckung sei überschritten, sagte der Vizeregierungschef am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. "Das Leben in China hat sich wieder normalisiert." Der für Wirtschaft zuständige Vizepremier, der im März aus Altersgründen aus dem Amt scheiden wird, war der erste chinesische Spitzenpolitiker, der seit Beginn der Pandemie wieder persönlich auf dem Forum aufgetreten ist.

In seiner mit Spannung erwarteten Rede warb der Vizepremier um Vertrauen in Chinas Wirtschaftskurs und mehr Kooperation. Nach dem Einbruch des Wachstums der zweitgrößten Volkswirtschaft im abgelaufenen Jahr rechnet Liu He damit, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr "höchstwahrscheinlich zu ihrem normalen Trend zurückkehren wird". Wegen der Corona-Maßnahmen durch die im Dezember aufgegebene Null-Covid-Strategie hatte die Wirtschaft 2022 nur um drei Prozent zugelegt und das Ziel von 5,5 Prozent verfehlt.