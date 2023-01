FSD Pharma reicht Antrag auf Genehmigung einer klinische Phase-I-Studie zu Lucid-MS (Lucid-21-302) für die erstmalige Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit beim Menschen ein

Toronto, 17. Januar 2023 /IRW-Press/ FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, widmet, gibt heute die Einreichung eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung (Clinical Trial Application/CTA) für eine vom Unternehmen geplante klinische Phase-I-Studie zu Lucid-MS, einem Wirkstoffkandidaten zur Behandlung der Multiplen Sklerose (MS), bekannt.

Lucid-MS ist ein erstklassiger neuroprotektiver Wirkstoff mit einem neuartigen Wirkmechanismus, der im präklinischen Modell nachweislich den Myelinabbau (Demyelinisierung) – eine der Ursachen für die Entwicklung von MS und anderen neurodegenerativen Erkrankungen – verhindert. Präklinische Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass Lucid-MS die funktionelle Heilung in experimentellen Tiermodellen der Multiplen Sklerose fördert. Lucid-MS hat in mehreren Tiermodellen hervorragende Ergebnisse erbracht, wie auch in einem Video unter https://fsdpharma.com/our-science/ veranschaulicht wird.

„Für unser Unternehmen, unsere Aktionäre und vor allem für alle MS-Patienten ist dies ein faszinierender Moment“, so Dr. Lakshmi Kotra, der CEO von Lucid Psycheceuticals, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FSD Pharma. „Die Multiple Sklerose ist eine schwerwiegende und unheilbare Erkrankung, welche die Lebensqualität der Patienten und der sie betreuenden Personen erheblich einschränkt. Derzeit wird intensiv nach krankheitsmodifizierenden Therapien geforscht, die den ungedeckten Bedarf insbesondere bei der Behandlung der progredienten (fortschreitenden) MS ansprechen und nach Möglichkeit keine immunmodulierende Wirkung haben. Lucid-MS ist ein vielversprechendes First-in-class-Therapeutikum mit einem neuartigen Wirkmechanismus, das auf die fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung einwirken kann. Auf Grundlage aktueller Erkenntnisse sind mit dem Wirkmechanismus von Lucid-MS keine immunmodulierenden Effekte verbunden. Wir sind im Hinblick auf das Potenzial von Lucid-MS sehr optimistisch und können es kaum erwarten, diese klinische Studie einzuleiten und damit den Patienten einen weiteren Schritt näher zu kommen.“