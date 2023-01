Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.01.2023

Kursziel: EUR56

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 58,00 auf EUR 56,00.

Zusammenfassung:

Das schlechte Marktumfeld verstärkte den Abwärtstrend, der den NAVPS von MPH Ende Q3/22 auf ein Sechsjahrestief (EUR31,90) fallen ließ. Die Aktien von CR Capital und M1 Kliniken erholten sich jedoch im 4. Quartal kräftig, angeführt von einem Anstieg der M1-Aktie um 131% im Zeitraum Oktober bis Dezember. Dies wurde durch Insiderkäufe in Verbindung mit dem verstärkten Vorstand von M1, der nun aus Kilian Brenske und Attila Strauss besteht, unterstützt. Wir gehen davon aus, dass die doppelte Weihnachtsrallye den JE22 NAV von MPH, der im 3. Quartal auf EUR137 Mio. gesunken war, um ca. EUR80 Mio. erhöht hat. Wir behalten unser Kaufempfehlung bei. Nachdem wir die Prognosen für M1 angepasst haben, lautet unser Kursziel EUR56 (zuvor: EUR58).



First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 58.00 to EUR 56.00.

Abstract:

The poor market environment deepened the gravity well that pulled MPH's NAVPS down to a six year low (EUR31.9) at the end of Q3/22. However, CR Capital and M1 Kliniken shares rebounded strongly in Q4 led by a 131% rise in the M1 stock during the October-to-December quarter. This was helped by insider buying in conjunction with M1's beefed up management board that now comprises Kilian Brenske and Attila Strauss. We expect the dual Christmas rally to have added ~EUR80m to MPH's YE22 NAV, which slid to EUR137m in Q3. We maintain our Buy rating with a EUR56 TP (old: EUR58) after adjusting our M1 forecasts.



Die MPH Health Care Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 15,70EUR gehandelt.