Cohen ist von Alibabas langfristiger Wachstumsstory überzeugt und ging laut WSJ bereits letzten August davon aus, dass die Aktien des E-Commerce-Riesen Alibaba stark unterbewertet seien. In den nächsten fünf Jahren sei bei Alibaba mit einem Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich und einer attraktiven Cashflow-Quote zu rechnen. Vor diesem Hintergrund hat Cohen das Management von Alibaba gebeten, das eigene Aktien-Rückkaufprogramm auszuweiten. Auch ein Betrag in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar sei hier kein Fehler. Im November hatte die Alibaba-Mannschaft bereits grünes Licht für eine Budget-Aufstockung gegeben. Statt der zunächst avisierten 25 Milliarden US-Dollar werden bis März 2025 jetzt 40 Milliarden US-Dollar für den Aktienrückkauf einkalkuliert.

Investor Ryan Cohen hat sich beim führenden chinesischen Online-Handels-Konzern Alibaba eingekauft – und zwar mit mehreren hundert Millionen US-Dollar. Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, ging der Kauf schon in der zweiten Jahreshälfte 2022 über die Bühne. Doch mit einem reinen finanziellen Investment gibt sich Cohen scheinbar nicht zufrieden, sondern fordert beim Vorstand konkretes Handeln ein, wie das WSJ berichtet.

In der Branche ist Cohen als aktivistischer Investor bekannt, der gerne mal Emojis, Memes oder Tweets absetzt und in der Vergangenheit oft ein gutes Gespür bewiesen hat. So hatte er geholfen, die Chewy.com zu einem führenden Online-Handel für Heimtierbedarf auszubauen und den Videospielehändler GameStop wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

Ob es aber tatsächlich der Einstieg von Cohen ist, welche die Alibaba-Aktie gerade pusht, sei dahingestellt. Genauso wie die Frage, inwieweit sich ein Mega-Konzern wie Alibaba von seinen Wünschen beeinflussen lässt. Derartiges Drängen gegenüber einem Konzern – gerade auch gegenüber einem chinesischen Großkonzern – ist zumindest selten.

Für Rückenwind bei der Alibaba-Aktie sorgen sicher auch die Kehrtwende in der strikten Covid-Politik, die Präsident Xi Jinping im Dezember eingeläutet hat, sowie dessen Zugeständnisse an den Technologie-Sektor, diesen künftig nicht mehr zu unterdrücken. Diese haben auch den Hang Seng Tech Index zuletzt bereits sichtbar beflügelt, nachdem er im Oktober einen Tiefpunkt erreicht hatte.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion