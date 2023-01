BRANDENBURG/HAVEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben in Brandenburg bei einem seltenen gemeinsamen Termin auf die wachsende Bedeutung der Gewinnung von Fachkräften hingewiesen. Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, das im Jahr 2021 in Brandenburg/Havel die Arbeit aufnahm, bearbeitet die Visa - und stellt damit die Weichen dafür, dass Fachkräfte nach Deutschland kommen. Scholz und Baerbock machten am Dienstag deutlich, dass die Behörde künftig noch wichtiger wird. Der SPD-Kanzler und die Grünen-Ministerin demonstrierten bei dem Besuch Einigkeit.

Die Anwerbung von Fachkräften nach Deutschland wird aus Sicht von Scholz immer wichtiger. "Wir wissen, dass wir unsere Zukunft, die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, die Leistungsfähigkeit auch unserer sozialen Sicherungssysteme, nur gewährleisten können, wenn wir über genügend Fachkräfte verfügen", sagte der Kanzler. Die Gewinnung weltweit sei eine "größere Herausforderung". "Darum ist es wichtig, dass wir eine hochleistungsfähige Behörde haben", sagte er. "Die Entscheidung des Auswärtigen Amtes, hier eine Behörde in Brandenburg zu etablieren, ist richtig, sie ist zukunftsweisend."