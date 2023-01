DER ERFAHRENE PERSONALBERATER FÜR FÜHRUNGKRÄFTE TIM HAMMETT WECHSELT ZU AMROP IN LONDON

London (ots/PRNewswire) - Das globale Unternehmen für Führungskräftevermittlung

Amrop begrüßt Tim Hammett als neuen Partner, der das britische Team der Gruppe

verstärkt.



Tim Hammett bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung aus einigen der weltweit

führenden Unternehmen für Führungskräftevermittlung und -beratung mit, darunter

Korn Ferry/Whitehead Mann und Heidrick & Struggles, und war CEO und Leiter

verschiedener börsennotierter und privater Unternehmen im Vereinigten

Königreich.





Tims beneidenswerte Erfolgsbilanz und seine fundierten Kenntnisse desC-Level-Marktes erstrecken sich auf die Rekrutierung von Führungskräften undVorständen im Vereinigten Königreich, in Europa und auf der ganzen Welt inverschiedenen Branchen, darunter Medien, Konsumgüter und professionelleDienstleistungen.Adam Saunders , Managing Partner von Amrop UK, sagte: "Tim Hammett kommt ineiner aufregenden Zeit der Diversifizierung und des Wachstums zu uns. SeineErfahrung auf dem Markt für die Direktsuche von Fach- und Führungskräftenermöglicht es uns, unsere Präsenz in der C-Suite und im Vorstand zu vertiefen,wo sich unsere Kunden zunehmend auf uns als Anbieter von ganzheitlichenTalent-Lösungen verlassen, um ihren Führungsbedarf zu decken. Wir freuen unssehr, dass Tim sich entschieden hat, Teil des Teams zu werden, und dass erunsere gemeinsame Vision für die Zukunft teilt.Tim Hammett sagte: In den letzten Jahren habe ich beobachtet, wie Amrop seinePräsenz und seinen Ruf auf dem hart umkämpften britischen Markt ausbaute und anBoden und Ansehen gewann, so dass es für mich naheliegend war, mich demUnternehmen und seinem jungen dynamischen Team anzuschließen. Ich freue michnicht nur darauf, meine Erfahrung im Service für die Kunden von Amropeinzusetzen, sondern auch darauf, neue integrierte Angebote in einementscheidenden Moment der Entwicklung für das Unternehmen zu entwickeln.Annika Farin , Global Chair of The Amrop Partnership, sagt: "Wir heißen Tim alshoch anerkannten und respektierten Berater willkommen, der unschätzbareErfahrungen bei der Lösung komplexer Führungs- und Personalfragen hat. Er stehtfür die Qualität und den Erfahrungsschatz, der den Ruf und die erstklassigeMarktposition von Amrop im Vereinigten Königreich und in der gesamtenEMEA-Region ausmacht."Mit Tim Hammett kommen nach David Bell und Lucie Shaw zwei weitere Partnerhinzu, die vor 12 Monaten in das Unternehmen eingetreten sind.Informationen zu AmropAmrop ist ein globales Beratungsunternehmen für Führungskräfte und bietetDienstleistungen in den Bereichen Führungskräftesuche, Vorstands- undFührungsberatung an. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Unternehmen derWelt bei der Identifizierung und Positionierung von "Leaders For What's Next" -und das über Ländergrenzen hinweg und auf Märkten in aller Welt. Amrop wurde1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika tätig.