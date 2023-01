Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte, Pistorius verfüge über sehr, sehr viel Erfahrung in der Sicherheitspolitik. Er habe schon bisher sehr offen und eng mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Zudem sei Pistorius jemand, "der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht". Scholz war zuversichtlich, dass die Bundeswehr mit Pistorius gut auskommen werde. "Ich bin überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann, und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden."

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister und damit Nachfolger der scheidenden Amtsinhaberin Christine Lambrecht (beide SPD). Der Amtswechsel soll an diesem Donnerstag erfolgen. Er habe "Demut und Respekt vor einer so gewaltigen Aufgabe", sagte Pistorius. Die CDU/CSU-Opposition forderte ihn auf, unter Lambrecht liegen gebliebene Projekte schnellstens anzupacken und auch die Entscheidung für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zu treffen.

Lambrecht hatte am Montag nach nur gut einem Jahr im Amt ihren Rücktritt erklärt. Sie wird an diesem Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Entlassungsurkunde bekommen, Pistorius die Ernennungsurkunde. Direkt anschließend wird er im Bundestag vereidigt. In den vergangenen Tagen waren mehrere andere Namen als mögliche Nachfolger genannt worden, darunter Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, SPD-Chef Lars Klingbeil und die Wehrbeauftragte Eva Högl. Pistorius war nun eine Überraschung.

"Ich will die Bundeswehr stark machen", betonte Pistorius in Hannover. "Die Aufgaben, die vor der Truppe liegen, sind gewaltig." Ihm sei dabei die "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit den Soldatinnen und Soldaten wichtig. Die Bundeswehr müsse sich auf eine neue Situation durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine einstellen. "Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde."

Die Wehrbeauftragte Högl nannte Pistorius einen "engagierten, führungsstarken und leidenschaftlichen Politiker". Er sei ein Mann, "dem die Bundeswehr sehr am Herzen liegt und auf den sie sich verlassen kann", sagte sie der "Rheinischen Post".

SPD-Chef Lars Klingbeil betonte, Pistorius sei "in dieser herausfordernden Zeit der Richtige für den Job als Verteidigungsminister". SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte dem Nachrichtenportal "t-online", als Innenminister habe sich Pistorius als "beherzter Anpacker und Problemlöser" einen Namen gemacht. "Er wird die Bundeswehr mit Herz und Hand führen." SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich war überzeugt: "Er ist in der Lage, sich auch schnell in dieses Fach einzuarbeiten."