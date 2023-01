Henkel hat mit Shell Chemical LP einen auf fünf Jahre angelegten Vertrag unterzeichnet, um bei der Herstellung von Tensiden bis zu 200.000 Tonnen fossile Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Diese Tenside sollen in Waschmittelmarken von Henkel in Nordamerika verwendet werden, darunter viele Produkte der Marken Persil, Purex und all. Tenside sind ein wichtiger Bestandteil von Waschmitteln, um Verschmutzungen zu lösen.

"Für Henkel ist diese Partnerschaft ein Meilenstein, denn sie ermöglicht es uns, den Anteil von Inhaltsstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe in unseren führenden Verbrauchermarken in Nordamerika erheblich zu steigern", sagte Ulrike Sapiro, Chief Sustainability Officer bei Henkel. "Es ist ein wichtiger und konkreter Schritt, um unsere Vision eines regenerativen Planeten durch ein klimafreundliches Geschäftsmodell zu verwirklichen. Kooperationen mit Partnern wie Shell helfen uns, dieses Ziel schneller zu erreichen."

Durch den Austausch von bis zu 200.000 Tonnen fossiler Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe können, nach Einschätzung von Shell, die Treibhausgasemissionen während der fünfjährigen Laufzeit der Partnerschaft um bis zu 120.000 Tonnen CO2 reduziert werden.



Ab diesem Jahr wird Shell in einem kombinierten Herstellungsprozess bis zu 200.000 Tonnen nachwachsende Rohstoffe (in Kombination mit fossilen Rohstoffen) für die Produktion von Tensiden verwenden. Mithilfe des Massenbilanzverfahrens kann Shell die Gesamtmenge an nachwachsenden Rohstoffen, die in diesem Herstellungsprozess verwendet werden, Henkel rechnerisch zuschreiben. Dieses Verfahren und die Zuschreibung werden von unabhängigen Zertifizierungsorganisationen überprüft, unter anderem von ISCC (https://www.iscc-system.org/) , REDcert (https://www.redcert.org/en/) und SCS Global Services (https://www.scsglobalservices.com/) .

"Das Massenbilanzverfahren ist ein wichtiger Schritt, um den Anteil nachhaltiger Rohstoffe in der Lieferkette zu steigern und den Anteil fossiler Rohstoffe im Gesamtmix zu reduzieren", sagte Jillaine Dellis, Vice President, Sustainability & Industry Relations, Henkel Consumer Brands, North America. "Wir freuen uns, dass wir durch die Umstellung auf Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe unsere meistverkauften Verbrauchermarken in Nordamerika nachhaltiger gestalten können und unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern gleichzeitig die gewohnte sehr gute Reinigungsleistung bieten können, die sie von Henkel erwarten."