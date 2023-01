Neun ukrainische Kraftwerksblöcke durch russische Raketen beschädigt 18:03 Uhr · dpa-AFX

Anzahl der Krypto-ETPs stieg im Jahr 2022 um 50 %, auch wenn die verwalteten Vermögenswerte den Rückgang der Kryptowährungskurse widerspiegeln 18:03 Uhr · PR Newswire (dt.)

DELTA DRONE - Disposal of the balance of the shares held in the capital of Delta Drone International 18:00 Uhr · globenewswire

Vallourec: Monthly information relating to the total number of voting rights and shares comprising the share capital 18:00 Uhr · globenewswire

Ilkka Oyj – Acquisition of own shares on 17 January 2023 18:00 Uhr · globenewswire