Derzeit liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren. Wer in dem Alter noch nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben, kann teils länger arbeiten. Mit 67 Jahren gilt unabhängig von der Einzahldauer voller Rentenanspruch - dies will die Regierung beibehalten. Sie begründet ihr Vorgehen damit, dass das Rentensystem sich langfristig nicht mehr finanziere./rbo/DP/men

PARIS (dpa-AFX) - Wegen des angekündigten Großstreiks gegen die geplante Rentenreform in Frankreich drohen am Pariser Flughafen Orly am Donnerstag Ausfälle und Verspätungen. Die Generaldirektion der Zivilen Luftfahrt teilte am Dienstag mit, sie habe die Airlines gebeten, einen von fünf Flügen in Orly am Streiktag zu streichen.

Streik gegen Rentenreform Flugausfälle drohen am Donnerstag in Paris

