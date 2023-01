DAX - Ohne Dynamik an oberer Trendkanalbegrenzung

Möglicherweise kommt mit der Börseneröffnung in den USA nach dem langen Wochenende neuer Schwung in den DAX. Allerdings befindet sich auch der S&P 500 direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart und könnte hier wieder nach unten abdrehen und damit auch den DAX wieder unter Druck setzen. Zudem wird der S&P 500 auf der Oberseite auch durch den 50er-EMA und die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Wochenchart blockiert. Die Luft wird also sowohl für den DAX als auch für den S&P 500 dünn.

