JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 dänischen Kronen belassen. Analyst Lucas Ferhani bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den neuen Industrieplan, mit dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europas Wirtschaft zum Weltmarktführer für saubere Technologien und Innovationen machen will. Der Experte verwies darauf, dass er bereits weitere regulatorische Unterstützung in der EU für die Windindustrie erwarte. Die Genehmigungen für neue Anlagen blieben derzeit der größte Engpass./la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 09:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 09:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 28,68EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 254

Kursziel alt: 254

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m