GOLDMAN SACHS stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo nach dem Kauf der Rum-Marke Don Papa auf "Buy" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Don Papa habe zwischen 2016 und 2021 ein Mengen- und Wertwachstum von über 20 Prozent erzeilt und gehöre zur Kategorie der Super-Premium-Produkte, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 14:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 43,60EUR gehandelt.